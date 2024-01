Coreia do Sul aprova lei que proíbe consumo de carne de cachorro

O Congresso da Coreia do Sul aprovou por unanimidade a proibição do consumo e venda de carne de cachorro, em meio à manifestações de ativistas

Apesar do projeto de lei ser concretizado pelo congresso sul-coreano no inicio de 2024, o consumo de carne de cachorro na Coreia do Sul só deverá ser proibido por lei a partir de 2027.

O parlamento da Coreia do Sul aprovou nesta terça-feira, 9, um projeto de lei que proíbe o consumo e a venda de carne de cachorro , uma medida que deve encerrar, ou diminuir, a controversa prática centenária em meio ao crescente apoio ao bem-estar animal.

Os infratores da nova lei enfrentarão penas que poderão ser de dois a três anos de prisão ou uma multa em até 30 milhões de won coreanos, ou pouco mais de R$ 11.200 mil.

Proibição no consumo de carne de cachorro: grande parte da população é contra

Uma pesquisa realizada pela Nielson Korea encomendada pela HSI Korea diz que cerca de 86% dos cidadãos sul-coreanos tinham pouca ou nenhuma intenção de consumir carne de cachorro. Na mesma pesquisa, 57% dos entrevistados apoiavam a proibição da indústria de carne de cachorro.



Na Coreia do Norte, Kim Jong-un chora em apelo para que mulheres tenham mais filhos; ENTENDA

"A Coreia está mudando rapidamente para uma sociedade que se preocupa com o bem-estar animal. Acredito que é hora do governo agir para resolver o problema do consumo de cães", disse o ministro da Alimentação, Agricultura e Assuntos Rurais, Song Mi-ryung, após a aprovação da legislação.



Proibição no consumo de carne de cachorro: países que mantem o consumo

Com a aprovação da lei, a Coréia do Sul se concretiza como um dos países do continente asiático que tenta eliminar a pratica de consumo de carne de cachorro.

Países como Indonésia, China, Índia, Vietnã, Camboja e Filipinas é relativamente comum e socialmente 'aceito' o consumo e venda de carne de cachorro.