RS: Mulher é encontrada morta dentro de geladeira concretada

Uma mulher foi encontrada morta dentro de uma geladeira concretada ao chão. O caso foi registrado na madrugada deste sábado, 7, no município de Osório, no Rio Grande do Sul. Conforme a Brigada Militar, o companheiro da vítima foi preso em flagrante após assumir informalmente o crime.

Segundo a corporação, o homem entrou em contato com a BM informando ter encontrado a mulher morta em casa. Os policiais foram até a residência, na presença do homem, que entregou as chaves do local.

As autoridades então localizaram o corpo dentro da geladeira da residência, que foi concretada ao chão.