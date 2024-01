RJ: mulher que passou 20 horas presa diz que vai pedir indenização

No entanto, o programa estava desatualizado, visto que mandado já havia sido cumprido. O erro só foi percebido horas depois, após os policiais consultarem o Tribunal de Justiça e checarem a informação. Ela foi solta na quinta-feira, 4, um dia após a prisão.



Logo após ser liberada Josiete gravou um video em que aparecia assistindo na televisão uma das matérias que repercutiram sua prisão. Na ocasião, ela diz que pedirá indenização.

"Vinte horas que eu fiquei lá (na cadeia) (...) Agora eu quero indenização (...) Vinte horas que eu fiquei lá (presa), o delegado só me empurrando, igual um bixo, me jogou lá dentro", diz em gravação.

➡️ Mulher se revolta após passar 20 horas presa por erro em sistema de segurança no RJ



Josiete Pereira do Carmo gravou um vídeo revoltada com a situação que passou durante o revéillon no Rio de Janeiro. Isso porque o sistema de reconhecimento facial utilizado pela Polícia Civil… pic.twitter.com/ojmQfejsDF