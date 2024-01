Homem se filma esfaqueando mulher 48 horas após ser solto por agredi-la em Fortaleza

CASA da Mulher Brasileira, em Fortaleza Crédito: Governo do Ceará

Um homem foi preso após efetuar diversos golpes de faca na própria companheira e gravar as lesões na manhã do último domingo, 31, no bairro Vila Velha, em Fortaleza. Ele praticou o crime 48 horas depois de ser preso, justamente, por ter agredido a mulher.

Conforme o Auto de Prisão em Flagrante (APF), o homem havia sido autuado na Lei Maria da Penha na sexta-feira, 29, e foi submetido a audiência de custódia no sábado, 30. Na ocasião, foi determinado que ele deveria ser monitorado por tornozeleira eletrônica e não poderia aproximar-se novamente da vítima.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ele, porém, descumpriu a medida e foi até a casa da vítima, onde passou a cortá-la com uma faca, sobretudo, na região das pernas. Exame de corpo de delito constatou que a mulher correu risco de morte com as agressões.

