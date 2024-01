Última mulher morta em 2023 no Ceará aguardava virada do ano quando foi atingida

A mulher e o cunhado foram mortos; o alvo do crime teria conseguidos fugir. Maria Claudiana Uchôa foi a última mulher morta no ano de 2023, conforme registros de crimes

Maria Claudiana Uchôa, de 46 anos, foi a última mulher assassinada no Ceará em 2023. A vítima era camareira e foi morta a tiros junto com o cunhado, Franklin Lúcio, de 42 anos, que também não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na noite do último dia 31 de dezembro, no bairro Novo Maracanaú, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.



Conforme moradores, os dois estavam na calçada da casa de familiares quando criminosos chegaram armados, à procura de um alvo. O alvo teria fugido, e os criminosos atingiram Claudiana e Franklin quando eles aguardavam, na calçada, a virada para o ano de 2024.

Há registros de outros homicídios de homens no dia 31, porém Maria Claudiana foi a única mulher assassinada nesse dia.