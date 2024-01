João Paulo Silva sobre Zagallo: "A história dele se confunde com a da nossa Seleção"

Presidente do Ceará destaca a importância e o legado do ex-jogador e ex-técnico e presta homenagem ao ídolo do futebol brasileiro

João Paulo Silva, presidente do Ceará, falou ao O POVO sobre a notícia do falecimento de Mário Jorge Lobo Zagallo, ex-jogador e ex-técnico da seleção brasileira.

“Sem dúvida alguma o Zagallo é uma referência no nosso futebol. A história dele se confunde com a da nossa seleção. Lembro bem, na minha adolescência, na época do nosso tetra, de como a figura do Zagallo representou a nossa nação”, afirma João Paulo ao destacar a histórica conquista do quarto título do Brasil em uma Copa do Mundo.

“O legado que ele deixa para nós, apaixonados por futebol, é o de amor e respeito pela profissão e pela camisa verde amarela, que ele fez ser tão forte no cenário mundial”, ressalta o dirigente do alvinegro cearense.