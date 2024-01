Brasil fica três dias de luto oficial após morte de Zagallo

Mario Jorge Lobo Zagallo faleceu aos 92 anos Crédito: MARCOS ARCOVERDE/ESTADÃO CONTEÚDO

O Brasil está em luto oficial pelos próximos três dias por conta da morte de Mario Jorge Lobo Zagallo, lenda do futebol brasileiro e único tetracampeão mundial, que faleceu na sexta-feira, no Rio de Janeiro. O decreto foi confirmado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nas redes sociais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mais cedo, Lula postou homenagens ao ídolo do futebol brasileiro. "Mario Jorge Lobo Zagallo foi um dos maiores jogadores e técnicos de futebol de todos os tempos, um grande vencedor e símbolo de amor pela seleção brasileira e pelo Brasil", destacou o presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, em uma publicação na rede social X (antigo Twitter).

O sepultamento será às 16h do mesmo dia, no cemitério São João Batista, no bairro de Botafogo. As homenagens a Zagallo ao redor do mundo As homenagens também vieram de outras partes do mundo. "A influência de Zagallo no futebol, e no futebol brasileiro em particular, é suprema", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

"Em tempos de necessidade, o Brasil olhou para 'O Professor' como uma presença calma, um guia e um gênio tático. Ele será lembrado como o padrinho do futebol brasileiro e sua presença fará muita falta para todos no esporte, especialmente aqui na Fifa. A história da Copa do Mundo não pode ser contada sem Zagallo", acrescentou Infantino. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) também lamentou o falecimento da "lenda do futebol e único tetracampeão", em uma publicação no X (antigo Twitter). A história de Zagallo no futebol Zagallo, única pessoa a ganhar quatro copas do Mundo (duas como jogador, uma como treinador e uma como assistente técnico - esteve internado em agosto no Rio de Janeiro devido a uma infecção urinária.