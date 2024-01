SP: Homem se joga no mar após discutir com companheira em cruzeiro

Carlos Alberto estava viajando junto a uma companheira, ainda não identificada, a bordo do navio MSC Preziosa. Conforme informações do portal g1 São Paulo, o casal teria tido uma discussão , e o homem acabou pulando da embarcação.

Um homem está desaparecido após se atirar ao mar durante uma viagem de cruzeiro , em São Paulo. De acordo com informações da Marinha, o homem foi identificado como o DJ e escritor Carlos Alberto Mota Candreva , de 32 anos. O caso aconteceu no sábado, 30. Carlos está desaparecido há mais de 24 horas.

Carlos Alberto nasceu em Tupã, São Paulo, e atua como DJ e escritor, contando com mais de 14 mil seguidores em perfil no Instagram. Ele compartilhava regularmente suas criações poéticas. Ele também era youtuber, plataforma na qual discutia notícias globais e compartilhava reflexões pessoais.

O cruzeiro MSC Preziosa, que partiu de Santos (SP), seguiu viagem ao Rio de Janeiro após autorização da Guarda Costeira. Essa é a mesma embarcação que sediou o evento "Ney em Alto Mar". No entanto, Carlos e sua companheira participavam de outro evento: o "Réveillon em Alto Mar".

O embarque dos passageiros ocorreu na tarde de sexta-feira, 29, no Porto de Santos e o desembarque está previsto para o dia 2 de janeiro, também no cais santista.

A Marinha informou que está usando o Navio-Patrulha "Maracanã", com 54 metros de largura e capacidade para permanecer em alto mar por dez dias. Também declarou o “compromisso com o Serviço de Busca e Salvamento Marítimo” e pediu a ajuda da população com informações através do telefone 185 para denúncias e emergências náuticas.

Após a notificação do desaparecimento de Carlos Alberto, o show de Alexandre Pires que estava programado para acontecer no navio, foi cancelado.