MC Pipokinha diz que mulheres foram agredidas em cruzeiro de Neymar

Uma das convidadas no cruzeiro do jogador Neymar, a funkeira MC Pipokinha destacou por meio de stories em rede social que as mulheres no navio foram agredidas ao se recusarem a manter relações sexuais com famosos.

“Sabe que teve um monte de mulher que apanhou porque não quis (fazer sexo com os) famosos? Você não sabia?”, revela Pipokinha, focando a câmera do celular em seu rosto, enquanto conversa com amigas sobre o evento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A celebridade, em tom jocoso, desdenha da ação violenta dos homens e afirma que eles “não são acostumados a ouvir não”. Em seguida, começa a ironizar o órgão sexual dos envolvidos - “são tão pequenos que não enchem minha boca”.