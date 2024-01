Cruzeiro do Neymar: jogador deseja "sentimentos" a quem não foi

O jogador do Al-Hilal rebateu críticas ao navio em tom de deboche pelas redes sociais

"Quem diria que eu teria meu nome em um Cruzeiro! Jamais imaginei isso e poder curtir, sentir o carinho das pessoas e ver a minha família se divertindo, realmente foi diferente! Infelizmente não pude atender a todos dos navio mas fiz o máximo que pude. Agradeço a todos o fãs que foram e demonstraram seu carinho por mim. Agradeço a todos os artistas que participaram e deram seu melhor no palco. Quem foi sabe o clima que estava, realmente foi foda! Pra quem não foi, meus sentimentos", escreveu Neymar.

Em postagem nas redes sociais, o jogador de 31 anos agradeceu a participação de todos os artistas e afirmou que não conseguiu atender a todos no Cruzeiro, mas fez o máximo que pôde.

Neymar Jr, jogador do Al-Hilal da Arábia Saudita, e também camisa 10 da Seleção Brasileira, se manifestou neste sábado sobre o seu Cruzeiro . Alheio às polêmicas sobre a festa, ele disse nunca imaginar que teria um navio festivo com o seu nome e deu os seus "sentimentos" para os que não foram.

Confira a publicação:

O cruzeiro festivo de luxo do Neymar teve início na terça-feira, 26, e seguiu até a sexta-feira, 29. A viagem, que contou com a presença do jogador e influenciador, teve cabines nos valores de R$6 mil a R$ 30 mil esgotadas.

O evento foi patrocinado pela Blaze, plataforma de apostas online investigada pela Justiça brasileira e teve mais polêmicas como o fato do jogador estar se recuperando de uma lesa no cruzeiro, suposto arrastão de joias e mulheres sendo agredidas, segundo relatos da MC Pipokinha.