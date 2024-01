Show de Alexandre Pires é cancelado em cruzeiro após passageiro cair no mar

O show iria ser realizado na embarcação onde, com poucos minutos para o show começar foi acionada uma sirene alertando aos passageiros e à tripulação de que uma pessoa não identificada havia caído no mar.

Show do cantor Alexandre Pires que iria ocorreu em um cruzeiro foi cancelado após um passageiro cair no mar, na madrugada deste sábado, 30. O navio passava por São Sebastião, no litoral de São Paulo, e ia em direção ao Rio de Janeiro.

O cantor Alexandre Pires, por meio de nota, informou que lamenta o acontecimento com a vítima. “Meus sentimentos aos familiares e amigos, que Deus conforte o coração de todos neste momento” declarou o músico em postagem nas redes sociais.

O cantor informou que em respeito a vítima e aos trabalhos de resgate foi necessário realizar o cancelamento do show. “Nossa missão é levar alegria e promover a cultura por meio da música, o que não seria possível em razão do ocorrido. Peço desculpas aos fãs pelo cancelamento e agradeço pela compreensão de todos com a decisão tomada por nós”, complementou o cantor.

Segundo o comunicado, o cantor confirma que a vítima havia caído no mar, após cair da varanda da própria cabine, por volta das 0h30min deste sábado. A organização do cruzeiro e a equipe do artista concordaram em não realizar o show que estava marcado para 1 hora.

A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 8º Distrito Naval, informou por meio de nota, que assim que souberam do ocorrido iniciaram as buscas no local para encontrar o passageiro, e que foi acionado o Navio-Patrulha (NPa) “Maracanã”, a serviço do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste, a fim de realizar as buscas, com a maior brevidade possível.