Abrindo pré-quadra chuvosa, dezembro é mês mais chuvoso desde maio

Quadra chuvosa e seus efeitos no Ceará

Dezembro de 2023 ainda não terminou, mas já teve mais chuvas que todo o mês de junho deste ano. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Segundo o calendário de chuvas da Fundação, o Ceará teve, em média, 29,2 mm de chuva em junho, mês da chamada pós-quadra chuvosa. O número é 22,13% abaixo do valor histórico, de 37,5 mm. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em dezembro, por sua vez, já foram 36,2 mm em 25 dias. O valor está 14,56% acima dos 31,6 mm de média histórica do mês completo.

Na Capital, a diferença é maior: 66,8 mm de chuvas em junho, 55,41% abaixo da média histórica de 149,8 mm; e 50,6 mm em 25 dias de dezembro, 51,04% acima da média histórica de 33,5 mm. Estes meses são os primeiros dos períodos fora da quadra chuvosa. Dezembro e janeiro são chamados de pré-estação. Os diferentes períodos do ano sofrem ação de sistemas meteorológicos distintos, cada um com um efeito sobre a quantidade de chuvas. Entendendo a quadra chuvosa, pré-quadra e pós-quadra As divisões não ocorrem por acaso. Cada período tem características definidas por diferentes fenômenos meteorológicos, e precisam ser analisados de formas distintas. Quadra chuvosa Chuvas são influenciadas pela proximidade da zona de convergência intertropical Crédito: CPTEC-INPE A quadra chuvosa, mais conhecida, é determinada pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Nesta faixa ocorre o choque entre os ventos alísios vindos do Hemisfério Norte e os vindos do Hemisfério Sul. O encontro gera diferentes efeitos ao longo dos meses, pois a temperatura dos ventos muda conforme a estação. No caso do Ceará, entre fevereiro e maio, isso causa maior ocorrência de chuvas. Entre os diferentes fenômenos, a ZCIT é aquele que permite uma previsão com maior antecedência, daí a maior precisão nos prognósticos da quadra chuvosa. As informações são da Funceme.

Pré-quadra chuvosa Entre dezembro de um ano e janeiro do ano seguinte acontece a pré-estação de chuvas. Neste período, a precipitação no Ceará é determinada por frentes frias vindas do Sul e pelos chamados vórtices ciclônicos. A primeira é a "borda" de uma massa de ar frio, que sai da Antártica em direção à Linha do Equador. Ela "empurra" o ar quente no caminho. Caso haja umidade o suficiente, isso gera chuvas. Vórtices ciclônicos são um movimento de ar circular e vertical, de formato parecido a um pneu de carro. Na parte externa, o vento quente e úmido sobe a dez quilômetros de altitude. Após perder umidade e temperatura, o ar desce pelo centro.

Isso gera chuvas próximo à borda do vórtice e tempo seco na parte interna. Assim, as consequências do fenômeno dependem de sua localização. Pós-quadra chuvosa A partir de junho entra-se na pós-quadra chuvosa. A principal influência na precipitação do Ceará, nesta época, são as chamadas Ondas de Leste, ventos que saem da costa da África em direção ao litoral do Brasil. O efeito das Ondas de Leste geralmente vai da Bahia ao Rio Grande do Norte. Em situações mais intensas, o vento pode chegar à costa cearense e causar chuvas, principalmente na faixa litorânea.