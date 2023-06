Saiba como proteger a pele dos efeitos do frio

Com a chegada do frio, a pele começa a sofrer os impactos desse clima mais seco e rigoroso. As baixas temperaturas e a diminuição da umidade do ar contribuem para o ressecamento da pele, tornando-a mais áspera, sensível e propensa a irritações.

Além disso, o uso constante de aquecedores e banhos quentes, tão comuns nessa estação, podem agravar ainda mais o ressecamento cutâneo. A falta de hidratação adequada pode levar ao aparecimento de descamação, coceira e até mesmo rachaduras na pele.

“Devido às temperaturas frias e ao ar quente e seco em ambientes aquecidos, nossa pele perde umidade durante o inverno. Além disso, os vasos sanguíneos se contraem em temperaturas frias, portanto, o abastecimento de sangue em nossa pele é reduzido. Como resultado, a pele recebe menos oxigênio e nutrientes, podendo parecer sem vida e sem brilho”, explica a dermatologista Dra. Sarah Bechstein.

A médica também explica o impacto das baixas temperaturas sobre a pele: “As temperaturas frias e o abastecimento sanguíneo reduzido também podem enfraquecer nossa barreira cutânea, o que pode levar a pequenas inflamações da pele e promover impurezas e manchas”, completa.

Hidrate e proteja a pele

A especialista aponta que a secura e pele danificada, o que pode levar à coceira, são as principais queixas dos pacientes durante esse período do ano. Por isso, é fundamental hidratar a pele, bem como manter o uso de proteção solar, pois, mesmo no inverno, os danos causados pelos raios UV ainda existem.

Também é possível ter consequências de uma pele excessivamente hidratada. Se forem usados produtos que sejam muito gordurosos, como algumas pomadas, uma dermatite perioral pode se desenvolver. “A pele na área nasolabial ganha uma aparência avermelhada e nódulos inflamatórios podem se desenvolver. Mesmo que o hidratante seja aplicado, a pele permanece seca e firme. Esta condição deve ser tratada por um dermatologista”, comenta a Dra. Sarah Bechstein.