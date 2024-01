Homem processado pelo próprio cachorro pagará multa de R$ 2 mil por maus tratos

O cão Tokinho processou o antigo dono após ser agredido pelo mesmo. Crédito: Reprodução/Redes sociais

No Paraná, um homem foi processado pelo próprio cachorro, chamado Tokinho, após ter sido flagrado por câmeras de vigilância agredindo o animal à pauladas. O caso, que ocorreu em junho deste ano, resultou na prisão em flagrante do homem. Ele terá que pagar multa de R$ 2 mil em um acordo firmado com o Ministério Público do Paraná. Após ser resgatado pela ONG Grupo Fauna de Proteção aos Animais, Tokinho foi incluído como um dos autores da ação judicial que moveu um processo contra seu antigo tutor, acusado de maus-tratos. LEIA MAIS | 10 cuidados ao passear com cachorro nos dias quentes

Antigo tutor vai pagar multa de R$ 2 mil após agredir cachorro O processo foi aceito pela juíza Poliana Wojciechowski, da 3ª Vara Criminal de Ponta Grossa. Ela considerou que "todo animal é sujeito de direitos fundamentais porque a Constituição lhe reconhece dignidade própria". Após confessar as agressões, o ex-tutor de Tokinho fechou um Acordo de Não Persecução Penal Um acordo jurídico entre o Ministério Público e o investigado onde o acusado confessa formalmente seus delitos e é favorecido com a extinção da pena. com o Ministério Público do Paraná. O acordo determina o pagamento de multa de R$ 2 mil. O Grupo Fauna e seus advogados foram contrários ao acordo, pois isso livra o ex-tutor de Tokinho de responder criminalmente por maus-tratos. Ao g1 Campos Gerais e Sul, a advogada Isabella Danesi afirmou que irá recorrer porque o propósito é que o homem responda judicialmente pelas agressões. Tokinho foi resgatado por uma ONG e, posteriormente, adotado por um casal de professores. Crédito: Reprodução/Redes sociais Após ser resgatado, Tokinho ficou disponível para adoção e foi acolhido por um casal de professores da cidade de Ponta Grossa. No novo lar, além de muito carinho e de uma "aumiga" chamada "Minnie", o cão recebeu um novo nome: Floquinho. Um caso semelhante já aconteceu no Ceará Em 2021, na cidade Granja, região norte do Ceará, o juiz Guido Ferreira aceitou um processo judicial "assinado" pelo cachorro Beethoven.