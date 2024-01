Cariani negociou produtos químicos com homem ligado ao tráfico, diz PF

Segundo informações do portal CNN, que ouviu agentes ligados à operação, Spínola se passou por Augusto Guerra, falso funcionário da empresa AstraZeneca , para comprar insumos Os insumos em questão são cloreto de sódio, cloridrato de lidocaína e cloridrato de fenacetina. da Anidrol que podem ser usados na fabricação de entorpecentes, especialmente crack.

Após consultar os pagamentos feitos à empresa de Cariani, a Receita Federal investigou o envolvimento da AstraZeneca. A averiguação mostrou não haver negociação entre as empresas, não haver registro de compra dos insumos no Brasil e não haver funcionário chamado Augusto Guerra na farmacêutica.

Ainda conforme apuração da CNN, Cariani foi avisado pelas autoridades que os produtos químicos não estavam sendo vendidos para a AstraZeneca. Ele usou e-mails enviados do domínio “@astrazeneca.com.br” como argumento para validar as transações comerciais entre as partes.

Segundo a PF, há provas de que o domínio foi comprado pelo falso integrante da empresa. Mesmo após os alertas, a PF mostrou que a Anidrol seguiu vendendo os compostos químicos e recebendo depósitos em espécie; pelo menos mais dez notas fiscais foram emitidas.

Documentos analisados pela PF mostram que, entre 2014 e 2020, substâncias que seriam suficientes para produzir 15 toneladas de crack foram movidas da empresa de Cariani para empresas de fachada.