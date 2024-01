Renato Cariani explica fala sobre 'fugir da polícia' em vídeo; veja

Renato Cariani, que está sendo investigado pela Polícia Federal, postou um vídeo em seu canal esclarecendo polêmicas Crédito: Reprodução/YouTube Renato Cariani

Investigado pela Polícia Federal, o influencer fitness e atleta Renato Cariani, que é suspeito de participar de um esquema de desvio de produtos químicos para o narcotráfico produzir toneladas de drogas, postou um vídeo nesta quinta-feira, 14, em seu canal do YouTube esclarecendo algumas das polêmicas que está sendo acusado. Cariani afirma no vídeo que teve acesso aos autos do processo apenas nessa quarta-feira, 13, que corre em segredo de Justiça. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine ENTENDA a relação entre Bolsonaro e Renato Cariani, influencer alvo de operação da PF

Renato Cariani: influencer explica a frase “fugir da polícia” em vídeo Assista direto do YouTube No vídeo postado, Renato esclarece que vai rebater apenas as notícias expostas na mídia, pois ainda está elaborando sua defesa. Um dos pontos que ele esclarece é sobre uma conversa que teve com sua sócia em 2014 e que o influencer cita que “iria arrumar a casa e fugir da polícia”. “É uma conversa com dois sócios. Quem tem empresa sabe o que é ser empresário no Brasil. É um desabafo de dois sócios. Você tem carga tributária, baixa fiscalização, daqui a pouco vem reclamação de cliente, atraso de fornecedor. É estresse na tampa o tempo todo”, explica Cariani. O atleta disse que as mensagens são antigas e que o contexto daquele diálogo deveria estar relacionado com uma visita de agentes públicos na empresa para renovar as licenças.

Famosos se pronunciam sobre investigação da PF envolvendo Cariani; CONFIRA “Ninguém está fugindo da polícia. Ninguém trabalha para fugir da polícia. Provavelmente, na semana seguinte nós teríamos uma fiscalização, auditoria do meio ambiente, divisão do meio ambiente da Polícia Civil. Anualmente, a Polícia Civil vai em empresas, indústrias, para renovar a licença. Você tem uma licença ambiental anual”, disse se defendendo do caso. Renato Cariani: 'puríssima' estaria relacionado com cloreto de sódio, segundo atleta Outra acusação que Renato Cariani rebateu foi o termo "puríssima" citado nas investigações. O influencer fitness explicou que não tem nada a ver com a produção de drogas, mas sim em relação ao cloreto de sódio, que é usado para a produção de soro fisiológico, e necessita de uma presença e pureza maior.

Renato Cariani investigado pela Polícia: entenda o caso Segundo a PF, o principal alvo no caso é a empresa Anidrol, uma indústria química que fica em Diadema, na grande São Paulo, e tem como sócio o influenciador fitness. "As investigações revelaram que o esquema abrangia a emissão fraudulenta de notas fiscais por empresas licenciadas a vender produtos químicos em São Paulo, usando “laranjas” para depósitos em espécie, como se fossem funcionários de grandes multinacionais, vítimas que figuraram como compradoras", informou a PF. Os levantamentos foram feitos a partir das notas fiscais emitidas pela Anidrol e identificaram mais de 60 possíveis notas fraudulentas.