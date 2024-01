Famosos se pronunciam sobre investigação da PF envolvendo Cariani

Renato Cariani, além de influenciador fitness, é personal trainer e instrutor do comediante e apresentador Danilo Gentili, bem como de vários outros famosos Crédito: Reprodução / Facebook Danilo Gentili

A Polícia Federal (PF) está conduzindo as investigações relacionadas às empresas em que o influenciador fitness Renato Cariani é sócio. Paralelamente, vários famosos que têm ou tiveram alguma associação com o influenciador se pronunciaram sobre o caso. Cariani fala em 'fugir da polícia' em mensagem interceptada pela PF; SAIBA MAIS Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O influenciador frequentemente apresentava em seu canal, que conta com mais de 6,3 milhões de inscritos, vídeos com diversos famosos e compartilhava fotos com eles em suas redes sociais. Alok, MC Daniel, Lucas Lucco e Danilo Gentili estão entre as personalidades associadas a Cariani em algum momento.

Danilo Gentili O humorista e apresentador do programa "The Noite", Danilo Gentili, possui um quadro fixo no canal de Cariani, onde mostrava sua evolução no mundo fitness. Danilo se pronunciou em defesa do influenciador. "Torço para que o Cariani seja inocente, pois nesse pouco tempo que o conheci, pareceu um cara bacana." No entanto, ele acrescentou que, se for comprovado que Cariani está envolvido em atividades ilícitas, espera que seja condenado e punido. Anteriormente, Danilo brincou com o envolvimento de Cariani nas investigações. "Confesso que essa história toda me deu algum alívio, pois hoje era dia de treino de pernas e eu não estava afim", brincou sobre a situação. PF cumpre mandados no caso de invasão ao perfil de Janja; CONFIRA Toguro Outro influenciador e empresário do meio fitness, Toguro, também defendeu Renato Cariani, destacando que não devemos julgar antes do veredito ser dado. “Sempre sou julgado antes do veredito, hoje presto meu apoio ao Renato Cariani. Sei que poucos do meio maromba irão colocar o ** na reta, mas tô aqui, estamos aqui. Até que não seja apurado tudo, não julguemos”, relatou Toguro.



Play

Igor 3K O apresentador do podcast "Flow", Igor 3K, que também colabora em projetos no canal de Cariani, expressou seu apoio ao influenciador, duvidando da culpa dele. "Eu conheço o Cariani e duvido muito que ele seja culpado. Se for, infelizmente é mais um amigo que teve a vida destruída pelo crack", associando as acusações de Cariani ao tráfico de drogas com amigos que enfrentaram o vício. Vacina contra dependência química é desenvolvida no Brasil; ENTENDA

Tatiane Cariani, esposa de Renato Cariani Após o desdobramento da operação da Polícia Federal, Tatiane Cariani, esposa do influenciador, foi aos stories de seu perfil no Instagram para se pronunciar sobre o caso e as denúncias. Ela alegou que as acusações são mentirosas e expressou o desejo de desistir da produção de conteúdo nas redes sociais, mencionando as dificuldades de lidar com inverdades e pessoas ruins. “São tantas pessoas ruins, tantas mentiras ouvidas, lidas. Já teve vários outros casos desde a primeira vez da internet, que uma pessoa falou sobre a gente, depois hoje em dia voltou a virar nosso amigo, pediu desculpa, se redimiu”, desabafou.

Entenda o caso envolvendo Renato Cariani Renato Cariani é alvo de operação da Polícia Federal por ser um dos sócios da empresa Anidrol, que é suspeita de desviar toneladas de um produto químico para produzir crack e cocaína.