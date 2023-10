Isenção na renovação da CNH? Projetos visam mudar taxa cobrada

A gratuidade na renovação da CNH para motoristas idosos está em debate no País Crédito: AURÉLIO ALVES

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) está condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental. Isto é, as datas de expiração do exame e do documento se assemelham. Por isso, os motoristas brasileiros precisam passar pelo processo de renovação da CNH, que tem taxa e é determinado pela idade.

A lei n.º 14.071, que alterou o CTB em 2020, definiu que condutores com até 49 anos têm 10 anos de validade da CNH. Já quem tem 50 a 69 anos precisa realizar a renovação a cada cinco anos e quem tem a partir de 70 anos precisa realizar trienalmente.

Há ainda PLs locais. A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou, em 5 de outubro último, um projeto que “poderá proporcionar uma pequena justiça social”, segundo o autor, Delegado Péricles (PL-AM). No Paraná, outro PL, encabeçado pelo deputado Luiz Fernando Guerra (União Brasil-PR), visa uma escala proporcional de valores, em vez de isenção. “O objetivo é que as pessoas com mais de 50 anos possam continuar dirigindo sem que precisem desembolsar um valor maior que os demais condutores, visto que nesta faixa etária já necessitam de outros gastos urgentes, como medicamentos, por exemplo”, afirmou Guerra.