CNH Popular: programa tem inscrições abertas no Ceará para emissão de 25 mil carteiras

A nova edição do programa CNH Popular distribuirá 25 mil carteiras de habilitação nos 184 municípios do Ceará. As novas inscrições para o programa estão abertas e devem ser feitas de forma virtual, pelo site do Detran. Serão cinco mil carteiras destinadas para pessoas que residem em Fortaleza e outras 20 mil para quem vive no Interior. O programa foi lançado nesta segunda-feira, 23, pelo governador Elmano de Freitas (PT).