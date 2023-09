Fortaleza tem aumento de 17% em multas por estacionar em vagas de deficiente ou idoso em 2023

Foram 2.001 infrações de janeiro a agosto deste ano. No mesmo período no ano passado, a Capital registrou 1,7 mil penalidades por estacionamento sem credencial destinada ao público-alvo

A data do dia 21 de setembro também marca o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Para intensificar a conscientização dos condutores a respeito das vagas especiais, a AMC realizou na manhã desta quinta-feira, 21, uma ação educativa sobre o tema com os condutores. O momento ocorreu no cruzamento das ruas Barbosa de Freitas e Desembargador Leite Albuquerque, no bairro Aldeota.

Fortaleza teve aumento de 17% em multas de trânsito por estacionamento irregular em vagas reservadas para pessoas com deficiência e idosos em 2023. Foram 2.001 infrações de janeiro a agosto. No mesmo período do ano passado, a Capital registrou 1,7 mil penalidades por estacionamento sem credencial. Já ao longo de 2022, a Cidade chegou a 2.654 infrações. Os dados foram divulgados ao O POVO , nesta quinta-feira, 21, pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Durante a ação, os agentes e educadores de trânsito distribuíram informativos e alertam os condutores acerca da importância de não utilizar indevidamente os espaços destinados ao público especial.

As vagas são destinadas, especialmente, para idosos com mais de 60 anos, pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida ou diagnosticados com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A Lei Federal nº 12.764, de dezembro de 2012, considerou as pessoas com espectro autista como pessoas com deficiência.

Em Fortaleza, a Prefeitura incluiu o público como pessoas com direito para também emitir credenciais para vagas regulamentadas de estacionamento no município. O direito vale mesmo quando a pessoa com autismo não é condutora do veículo.

“É importante a consciência coletiva de respeitar o direito dessas pessoas que têm as vagas especiais criadas porque elas realmente necessitam. A garantia da manutenção dessa lei é importante para manter esse direito do público”, pontuou o agente de trânsito da AMC Rogério Maia.

O aposentado Antônio Teixeira, 71, explica que, muitas vezes, chegou a estacionar em locais distantes porque a vaga destinada a ele por direito estava ocupada por veículos descredenciados.

“Várias vezes já aconteceu comigo, eu acabo tendo que deixar o carro em um local mais distante porque a vaga que seria minha por direito está ocupada. A gente chega a ficar cansado porque isso acaba nos prejudicando. Não temos condições de ficar rodando outras ruas para achar outra vaga”, pontua.