Receita vai restringir serviços para proteger dados; saiba se você terá acesso

A partir do dia 1º de novembro, a Receita Federal vai limitar o uso de código de acesso/senha para serviços digitais disponíveis no Centro de Atendimento Virtual (Portal e-Cac). Com essa medida, o objetivo é de aumentar a proteção aos dados e informações dos contribuintes

Dessa forma, os serviços restringidos passarão a ser acessados exclusivamente pela conta "gov.br", com nível de confiabilidade prata ou ouro. Confira no fim da matéria quais são os serviços.

Já os cidadãos que, por algum motivo, não puderem elevar o nível de confiabilidade da conta precisam solicitar o cadastramento de uma procuração digital para que um representante legal possa acessar os serviços em seu nome.