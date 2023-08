Mulher encontra cobra vivendo há dois dias em vaso sanitário

Rosemery Oliveira da Silva, de 35 anos, ficou desesperada ao encontrar uma cobra jararaca dentro do vaso sanitário de sua casa, na zona rural do município de Coxim, no interior do Mato Grosso do Sul.

O marido encontrou o animal no domingo da última semana e disse a ela que havia dado descarga. Ele acreditava que o animal tinha ido embora pelo esgoto. Mas, ela encontrou a cobra dois dias depois.

“Só na terça eu vi que a descarga estava ruim pra descer a água, da caixa para o vaso. Aí eu bati o cano da descarga, dei umas três descargas, e aí apontou o rabo dela pra fora", relatou ela em entrevista ao g1.