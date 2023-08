Cobra, papagaio, periquitos e cassacos são resgatados pelo BPMA em Juazeiro do Norte

Cobra, papagaio, dois periquitos do sertão e três cassacos foram resgatados pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) em Juazeiro do Norte, a 489,2 km de Fortaleza, nessa sexta-feira, 28 de julho, e sábado, 29.

Os animais foram levados para a ONG Biodiverse, que é parceira da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), onde devem receber cuidados veterinários, e deverão ser soltos em seus habitats naturais.

Nessa sexta-feira, o BPMA foi acionado pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para fazer o resgate de dois animais, uma cobra da espécie jararaca, que estava dentro do motor de uma moto aquática, e um cassaco, que estava em uma residência no bairro Triângulo.

Outros dois cassacos foram resgatados na madrugada desse sábado, no bairro Lagoa Seca. Já pela tarde, dois periquitos do sertão e um papagaio foram resgatados em uma residência do bairro Timbaúba.