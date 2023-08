Jovem recebe atestado médico de 302 dias por diarreia e viraliza

Fato aconteceu no município de Águas Lindas de Goiás. O tempo de afastamento foi um erro. Se o atestado fosse levado a sério, Athirson só voltaria ao trabalho no dia 10 de junho de 2024

Um paciente viralizou nas redes sociais após receber, por engano, um atestado médico de 302 dias por causa de uma diarreia. O fato aconteceu no último dia 14, no município de Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Até a tarde deste sábado, a postagem do paciente já tinha mais de 150 mil visualizações.

Athirson Gonçalves, de 22 anos, trabalha como atendente em uma farmácia. Ele disse que só percebeu a quantidade de dias do atestado quando estava voltando para casa após a consulta. Segundo ele, todos na empresa riram ao ver a quantidade de dias que estava no documento. Se o atestado fosse levado a sério, Athirson só voltaria ao trabalho no dia 10 de junho de 2024.