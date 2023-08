Poema faz 1ª mulher negra a pilotar no espaço; entenda

A professora de geociência Sian Proctor realizou um sonho de infância ao pilotar uma espaçonave no ano de 2021, com 51 anos de idade. A viagem aconteceu por causa de um poema escrito por ela, vencedor de um concurso que levaria o vencedor para a missão espacial.

No entanto, ela foi considerada uma astronauta analógica, ou seja, uma pessoa que desempenha funções em condições espaciais simuladas, e ela participou de várias outras missões desse cunho.

A Inspiration 4 não foi a primeira tentativa de Proctor para conhecer o espaço. Em 2009, ela foi uma das 50 finalistas no programa de astronautas da Nasa, mas não chegou a última fase.

A aptidão de Sian Proctor pelo espaço veio de família, pois o seu pai participou dos preparativos do Apollo 11, voo espacial tripulado que levou o homem à Lua em 1969.

No vídeo abaixo, está o poema que foi o ingresso de Sian Proctor para pilotar uma espaçonave e fazer história.

Professora de geologia, Sian Proctor também é artista, e sempre gostou de pintar, ilustrar e escrever. E foi com as suas habilidades artísticas que ela conquistou o seu assento rumo ao tão desejado sonho.

Em 2021, a astronauta viu a sua chance de conhecer a órbita terrestre ressurgir, quando soube de um concurso cultural no Twitter, promovido pelo Shift4Shop, uma plataforma de e-commerce. Quem ganhasse, viajaria para o espaço e integraria o “Inspiration 4”.

"Três astronautas negras chegaram ao espaço, e saber que serei a quarta significa que terei a oportunidade não apenas de realizar meu sonho, mas também de inspirar a próxima geração de mulheres e meninas negras. Realmente levá-las a pensar em alcançar as estrelas e o que isso significa", disse Sian Proctor, em coletiva de imprensa um dia antes de ir para o espaço.

Inspiration 4: minissérie na Netflix



Os astronautas civis se preparam para a jornada espacial Crédito: Reprodução/ Netflix

A primeira missão espacial do mundo só com civis foi documentada pela plataforma Netflix. Os quatro tripulantes, Jared Isaacman, Sian Proctor, Chris Sembroski e Hayley Arceneaux, vivenciaram uma experiência renovadora ao redor do planeta Terra por cerca de três dias.

Dividido em cinco episódios, o longa acompanha desde os preparativos para o evento até a jornada principal dos tripulantes.

