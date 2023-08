Governo diz que 85% das cargas do NE estão normalizadas

Apagão afetou o fornecimento de energia elétrica em vários estados Crédito: Beth Santos/Secretaria-Geral da PR

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou que até às 12h30 desta terça-feira, 15, o suprimento de energia já foi normalizado em todas as capitais do Nordeste. No País, já foram recompostos 41% da carga da região Norte e 85% da região Nordeste Em nota, a pasta informa ainda que já houve retomada das cargas afetadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. "No momento, as equipes atuam para restabelecer as cargas ainda afetadas nas regiões Norte e em outras localidades do Nordeste"

Entenda o apagão

Uma "ocorrência de grande porte" foi a responsável pelo apagão que atingiu grande parte do Brasil na manhã desta terça-feira, 15. A falta de energia ocorreu em todas as regiões do País, começando aproximadamente às 8h30min. Segundo comunicados emitidos por concessionárias de fornecimento de energia em vários estados, o Sistema Interligado Nacional (SIN), responsável pela transmissão de eletricidade em todo o País, sofreu uma sobrecarga. O Esquema Nacional de Alívio de Carga (Erac), que bloqueia a transmissão para evitar maiores danos, foi acionado. Por volta das 9h15min, a eletricidade começou a ser reestabelecida em diversos estados. No Ceará, a energia retornou aproximadamente às 9h30min. Leia mais Por conta do apagão, serviços de telefonia também ficam instáveis Sobre o assunto Por conta do apagão, serviços de telefonia também ficam instáveis Apagão no Brasil: energia volta às regiões Norte e Nordeste O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, afirmou no fim da manhã desta terça-feira, 15, que, segundo as últimas atualizações, grande parte das cargas nos Estados atingidos pelo apagão nesta terça já foi restabelecida. Segundo os dados, até 10h45, haviam sido recompostos 30% das cargas da região Norte e 73% da região Nordeste.

Apagão no Brasil: energia volta no Sul e Sudeste Segundo a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), as distribuidoras impactadas pelo apagão de energia elétrica seguem atuando em regime de contingência para restabelecer o fornecimento nas suas áreas de concessão. De acordo com a entidade, o atendimento já foi normalizado na maior parte das localidades afetadas. "Houve pelo menos 16 mil megawatts (MW) de interrupção de energia, e até às 10h09, já tinham sido recompostos 7 mil MW de carga, com restabelecimento nas regiões Sul e Sudeste", disse a Abradee.

Apagão no Brasil: o que aconteceu? A informação sobre a "ocorrência de grande porte" foi fornecida pela Neoenergia, concessionária que atende 18 estados do País. A empresa afirmou que apenas o Operador Nacional do Sistema (ONS), responsável por coordenar a distribuição de eletricidade do País, poderia pontuar as causas exatas da interrupção. O Ministério de Minas e Energia (MME), com dados do ONS, emitiu nota sobre a ocorrência. Segundo o órgão, o problema começou às 8h31min, e ainda não se sabem as causas do apagão nacional. O MME informou também que a eletricidade já começou a ser restabelecida. Dos 16 mil megawatts de carga cujo fornecimento foi interrompido, 6 mil já voltaram a atuar.