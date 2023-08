Dia da Cerveja: 10 curiosidades sobre a bebida

Normalmente, os especialistas recomendam que as cervejas sejam consumidas em copos de vidro ou de cristal, já que eles são impermeáveis e menos porosos que as embalagens para consumo. Latas e garrafas PET normalmente agem na composição química do produto, alterando o seu sabor.

A cor marrom utilizada tradicionalmente nas garrafas de cerveja não foi escolhida por um acaso, visto que ela tem a função de proteger o líquido dos raios ultravioletas, que alteram o sabor e o aroma da bebida. Já as embalagens com coloração verde ou transparente estão mais suscetíveis a alterações, porque não protegem o destilado da luz do sol. Porém, geralmente, são produzidas com lúpulos (planta trepadeira da família das canabináceas) diferenciados, justamente para evitar este problema.

4. Uma das bebidas mais antigas do mundo

A cerveja é uma das bebidas mais antigas da humanidade. Para se ter ideia, os primeiros registros desse destilado foram feitos por volta de 8 mil anos a.C, na região da Mesopotâmia, onde hoje ficam o Iraque, o Irã e a Jordânia. O povo da região já consumia bebidas alcoólicas produzidas a partir da fermentação de cereais.

5. AB Inbev é a maior fabricante de cervejas no mundo

De acordo com dados do relatório anual do grupo alemão de produção de lúpulo “BarthHaas”, divulgado em 2022, a AB InBev (Anheuser-Busch InBev) é a maior cervejaria do mundo. A empresa também é proprietária da brasileira “Ambev” e, atualmente, domina o cenário mundial dos cervejeiros com mais de 200 marcas, incluindo as famosas Budweiser, Skol e Stella.

Ingredientes utilizados na fabricação das cervejas interferem na coloração da bebida (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

6. A cor das brejas é definida pelo processo de produção Os ingredientes presentes na receita de cada cerveja determinarão a sua coloração. Por exemplo, a cor é definida por substâncias como o malte, que, a depender do grau de torra, pode deixar a bebida mais escura ou mais clara. No caso das cervejas industrializadas, a produção conta com a presença de corantes; ainda assim, a cor e o aroma são adquiridos de forma natural por meio de seus componentes. 7. Londres já foi inundada por cerveja Em 16 de outubro de 1814, um tsunami de cerveja atingiu a cidade de Londres, deixando cerca de 8 vítimas fatais. A tragédia ficou conhecida como “Beer Flood” e ocorreu devido ao rompimento do tanque principal da cervejaria “The Meux”, que formou uma onda de cerca de 4,5 metros de altura e despejou por volta de 1 milhão de litros da bebida pelas ruas da cidade. 8. Espuma é sinônimo de qualidade Você pode até não gostar da espuma da cerveja, mas saiba que, se a bebida não tiver essa característica, alguma coisa de errado ela tem. Isso porque as espumas são formadas por uma reação química entre gás, carbono e proteínas, responsáveis por evitar o processo de oxidação, que normalmente deixa as cervejas com gosto ruim. Além disso, essa parte branca serve para identificar se o destilado foi aberto recentemente, se está na validade ou ainda se sofreu avariações.