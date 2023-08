Ator Sidney Sampaio quebra janela de hotel e cai do quinto andar

O ator Sidney Sampaio caiu do quinto andar de um hotel em Copacabana na manhã desta sexta-feira, 4. O artista encontra-se estável no hospital

Nesta sexta-feira, 4, o ator Sidney Sampaio, 43, caiu do quinto andar de um hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro. Segundo a Record TV Rio, o ator foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros por volta das 7 horas da manhã, e até o momento segue estável no Hospital Municipal Miguel Couto.

De acordo com funcionários do hotel, o artista quebrou a janela do banheiro e caiu do quinto até o primeiro andar, onde ficou pendurado na janela. Ele caiu em uma parte grande do aquecedor do hotel, mas acabou ocasionando a quebra do suporte com estilhaços de vidro e telha.

Sidney estava pendurado por um fio no primeiro andar quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local. Não conseguindo se segurar a tempo do resgate, o ator caiu.

De acordo com testemunhas, o artista já havia tentado se hospedar em outro hotel na madrugada, porém foi impedido pelo seu aparente estado de embriaguez. O local do incidente aceitou Sidney como hóspede por volta das 4 horas da manhã.

