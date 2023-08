Fisiculturista morto em incêndio: o que as investigações apontam

Os vizinhos que ajudaram o casal contestaram a versão da esposa do fisiculturista, afirmando que ambos brigavam com frequência; entenda o que se sabe

A versão da esposa do fisiculturista Hugo Sérgio Andrade, de 30 anos, morto em incêndio na madrugada do sábado, 29, em um prédio na Zona Oeste do Rio de Janeiro, está sendo questionada pelos vizinhos que participaram do resgate.

O relato inicial feito pela mulher de Hugo, Larissa Mello Viana, afirmava que o fisiculturista havia corrido para salvar a esposa e a filha do incêndio. Em seguida, o homem entrou novamente para encontrar o cachorro da família, mas não conseguiu sair.

Outras testemunhas que estiveram presentes no local discordam das afirmações de Larissa e relatam que foram os vizinhos, não Hugo, os responsáveis pelo resgate da filha do casal, de 6 anos.

Em entrevista ao portal G1, um vizinho contou que o pai e a menina estavam em cômodos diferentes. Ele ainda completa que, horas antes do incêndio começar, houve uma briga entre o casal.

A suspeita inicial para o incêndio foi um curto-circuito em uma TV, mas o vizinho também discorda. “O incêndio foi muito rápido. No curto-circuito não acontece isso. Os móveis queimavam ao mesmo tempo", disse ao veículo de comunicação.

