Homem morre após salvar esposa, filha e cachorro de incêndio no RJ

Um homem, de 30 anos, morreu neste sábado, 29 de julho, após salvar sua mulher, filha, de 6 anos, e cachorro de um incêndio no seu apartamento no bairro Anil, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Hugo Sérgio era estudante de educação física, atleta de fisiculturismo e trabalhava como personal trainer em uma academia na Baixada de Jacarepaguá, na capital carioca. Ele foi sepultado na tarde de sábado, no Cemitério de Inhaúma.

Hugo Sérgio era fisiculturista e personal trainer Crédito: Reprodução

O incêndio aconteceu no 10º andar do prédio, onde morava a família. Depois de conseguir ajudar sua mulher e filha a saírem do local, Hugo Sérgio teria voltado para resgatar o cachorro mas ficou preso no local. Os bombeiros foram acionados às 4h51min.

Filha de fisiculturista está em estado grave

As duas foram levadas a um hospital municipal na Barra da Tijuca, onde a mulher teve alta, mas a criança, que teve 70% do corpo queimado, continua internada em estado grave. O cachorro também sobreviveu.

O que causou o incêndio?

A suspeita é de que o fogo teria sido causado por um curto-circuito em uma televisão. A causa do incêndio está sendo investigada pela Polícia Civil.