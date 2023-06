Incêndio causa desabamento de parte do teto de casa em Fortaleza

Uma casa foi atingida por um incêndio na noite desta segunda-feira, 19, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. Não havia ninguém no local no momento do incidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado pela vizinhança e precisou arrombar o portão principal para ter acesso ao imóvel e apagar as chamas. O teto da sala e da cozinha cederam devido a alta temperatura e parte da mobília também foi atingida.

O fogo começou pela cozinha e se alastrou para outros cômodos da residência. A proprietária chegou ao local durante a operação de combate ao incêndio e não soube informar a possível origem do fogo. Os bombeiros usaram cerca de 3 mil litros de água e dois cilindros de ar para debelar por completo as chamas.

Após o controle da área, a guarnição efetuou o resfriamento de todos os ambientes com o uso de um ventilador portátil para a dispersão dos gases inflamáveis. A causa do incêndio será apurada pela Perícia Forense. A suspeita é que o fogo tenha iniciado pela cozinha e se alastrado para os outros cômodos da casa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com os bombeiros, os móveis mais afetados foram fogão, geladeira, armários de cozinha, microondas, forno elétrico, lava louças e de uso domestico. O fogo foi contido antes que se espalhasse para a vizinhança.