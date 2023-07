Incêndio atinge área verde no Mondubim; Bombeiros apontam ação humana

Causa do incêndio ainda está sendo averiguada; não há relatos de feridos

Um terreno de área verde pegou fogo durante a manhã desta segunda-feira, 24, no bairro Mondubim, em Fortaleza. As chamas começaram por volta das 10 horas e se alastraram por uma área de aproximadamente 50 metros quadrados, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), que foi ao local. Não há confirmação de vítimas na ocorrência.

Uma equipe da unidade José Walter do CBMCE foi direcionada para o combate ao fogo que se espalhava pela vegetação. De acordo com a corporação, o incêndio é resultado de ação humana no local.

A queima de muitos resíduos plásticos e fiações presentes no terreno resultaram em uma densa fumaça preta, que assustou moradores e quem passava pela região. O incêndio foi controlado pouco depois das 11 horas, mas ainda não há previsão de quando deve ser concluído o trabalho de rescaldo. Veja como ficou o local do incêndio:

Terreno é atingido por incêndio no Mondubim Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Segundo o CBMCE, mais de três mil litros de água foram utilizados para conter as chamas. Apesar dos indícios de participação humana, ainda não há confirmação de que o fogo foi causado por queima de lixo ou qualquer outra atitude irregular. O material encontrado no local é fácil combustão, mas não espontânea, o que reforça a suspeita de que alguém iniciou o incêndio.