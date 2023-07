'Super segura': panela de pressão vaza e derrama líquido em apresentador

O trecho passou ao vivo no programa Santa Receita, da TV Aparecida, e viralizou nas redes sociais; veja vídeo

Em vídeo que viralizou nas redes sociais, comida pula para fora da panela enquanto o apresentador Leonardo Roncon apresenta panela de pressão que seria mais segura do que a tradicional.

O corte é do programa Santa Receita, da TV Aparecida, apresentado por Abiane Souza e pelo chef, exibido de segunda a sexta-feira, às 15h40min.

No trecho, Léo Roncon diz que o telespectador já deve ter ouvido histórias sobre panelas de pressão que estouram, e conta que sua esposa inclusive tem muito medo dessas panelas. Entretanto, diz o apresentador, esse problema teria acabado com o produto que seria apresentado.

Segundo Roncon, a panela promete ser mais segura do que as tradicionais e indicada para todos os tipos de fogões, além de poder ser aberta a qualquer momento durante o cozimento.

Vídeo: panela de pressão vaza e derrama líquido em apresentador

Ao demonstrar essa característica da panela de pressão, o apresentador retira, durante o cozimento, a tampa da panela, fazendo com que o líquido pule para fora do compartimento.

Roncon, entretanto, pausa por menos de um segundo antes de continuar falando: “Super segura, bonita, panela show de bola.”

Ele então se direciona para Abiane Souza para falar sobre as promoções. “Tem sempre promoção”, diz a apresentadora.

Panela de pressão: CBMCE divulga cuidados para prevenir acidentes

Para evitar acidentes com panelas de pressão, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) orienta não ultrapassar o volume de alimento dentro da panela indicado pelo manual de instruções, normalmente 65% da capacidade total. O recomendado é colocar os temperos após os alimentos.

Além disso, a fervura não deve passar de 15 minutos e é necessário observar se a válvula está funcionando corretamente, sem obstruções. Se o equipamento não estiver funcionando, o alívio deve ser feito mecanicamente, levantando a válvula.

Segundo o Corpo de Bombeiros, nunca se deve abrir uma panela de pressão antes de verificar que toda a pressão foi aliviada. “A maioria dos acidentes e incidentes ocorrem pelo não alívio na pressão da panela por meio da válvula de segurança e/ou válvula de pressão,” coloca a corporação.

A panela também deve ser usada com o cabo voltado para o interior do fogão para evitar quedas. Após o uso, é necessário remover os resquícios de gordura para evitar a obstrução da válvula e lavar a borracha e a tampa separadamente.