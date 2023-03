Cozinheira morre em explosão de panela de pressão em churrascaria do interior de SP

Uma cozinheira de 36 anos morreu quando uma panela de pressão explodiu em uma churrascaria de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, na noite dessa quinta-feira, 9. Era o primeiro dia de trabalho da mulher, de acordo com informações da Guarda Municipal.

Pessoas que estavam próximas à vítima revelaram ao G1 Campinas e Região que a cozinheira manuseava a panela minutos antes do ocorrido. Com a força do estouro, ela foi arremessada contra a bancada da pia que estava ao lado, conforme mostram as imagens da câmera de segurança do local.

Mulher cai no chão após impacto da explosão, que deixa o ambiente recoberto de fumaça (Foto: Reprodução / Câmeras de Segurança)



Com era a primeira vez que os colegas tiveram contato com a funcionária, eles não tinham acesso ao número dos familiares para alertar sobre o acidente. Segundo o que foi veiculado, a única informação que se tinha é de que a mulher era natural do Maranhão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito antes mesmo de a Guarda chegar ao estabelecimento. Logo depois, a Perícia registrou o caso na 1ª Cia do 26° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano.

