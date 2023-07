Menina filma momento em que panela de pressão explode; veja vídeo

Publicação feita pela jovem mostra os segundos antes do incidente acontecer e também como a cozinha ficou após a explosão, que chegou a afundar o fogão

Uma menina viralizou recentemente nas redes sociais ao gravar o exato momento em que uma panela de pressão explode. Publicação feita pela jovem mostra os segundos antes do incidente acontecer e também como a cozinha ficou após a explosão, que chegou a afundar o fogão.

Isa Paiva filma a panela inicialmente como se fosse mandar o vídeo para seu pai. Acompanhada de mais dois jovens, ela mostra preocupação com o formato do objeto, que fica oval, como se estivesse inchando.

Uma menina que está com ela ainda se aproxima e parece tocar no utensílio culinário, assustada. Um garoto chega a mexer na panela também, mas à distância, usando uma vassoura.

"Pai ela tá inchada a panela, ela não tá pegando pressão, ela tá muito inchada, olha o tamanho dela, tá vendo que ela tá oval? Vou ficar gravando até explodir", diz Isa no vídeo, em tom de brincadeira, como se não acreditasse que isso pudesse acontecer.

Segundos depois, no entanto, a panela explode. Além da sujeira que fica na cozinha, a explosão chega a amassar o fogão e parte de um armário. Pelo que foi mostrado nas imagens, ninguém se machucou.

O vídeo do momento, publicado com a legenda "meu maior medo", já alcançou mais de 20 milhões de acessos no Tik Tok.

Confira vídeo:

Eu estou impressionada com

O livramento desta família!

E meu medo desbloqueado. pic.twitter.com/ANiMeBOzx0 — Katia Nunes (@Katnunes) July 25, 2023