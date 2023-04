Panela de pressão explode e quase atinge família em Goiás; veja vídeo

Apesar do susto, ninguém se feriu

Uma família da cidade de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, passou por um grande susto na noite da última quinta-feira, 6, em casa. Uma panela de pressão explodiu na cozinha e por pouco não atingiu pai, mãe e filha, que estavam na residência.

Imagens de uma câmera de segurança mostram a mulher na cozinha, enquanto o pai e a criança estão na sala. Após perceber que algo estava estranho, ela se afasta.

O homem chega a se levantar no sofá, no entanto, a panela logo explode. É possível ver que ele tenta proteger a filha dos estilhaços.

Apesar do susto, ninguém se feriu. A família disse em entrevista ao portal g1 Goiânia que a panela era nova e tinha sido usada poucas vezes. A cozinha, do tipo americana, com bancada ligada à sala, ficou destruída após a explosão.

Em entrevista à Band.com, o gestor de TI Marcos Wesley contou que os danos causados pelo acidente chegam a mais de R$ 2 mil, pois, além de reformar a bancada, a parede da cozinha e a coifa precisarão passar por reparos.

“Quando ela (esposa do Marcos) percebeu um barulho estranho, ela se afastou. Agora, a gente vai usar só panela de pressão elétrica mesmo ou com trava de segurança. Até uma velha que tinha aqui em casa já coloquei fora”, disse em entrevista.

