Avião faz pouso de emergência e atinge carro em avenida; vídeo

Um avião de pequeno porte teve de fazer um pouso forçado na região sul do Paraná, devido a uma pane no sistema. Para evitar que atingisse as casas do local, o monomotor aterrissou no meio de uma avenida e atingiu um carro.

O acidente não deixou feridos e ocorreu por volta das 15h30h dessa sexta-feira, 14, na Avenida de Souza Naves, em União da Vitória, a cerca de 250 metros do Aeroporto Municipal Prefeito José Cleto.

Vídeo: avião faz pouso de emergência e atinge carro

Os bombeiros afirmaram que o monomotor é utilizado como prática de instrução em uma escola de pilotos. No momento do pouso forçado, havia duas pessoas na aeronave: um aluno e o instrutor, que pilotava o avião.

O instrutor explicou ao Sargento Pacholok, dos bombeiros, que tentou realizar um pouso de emergência, contudo, bateu na rede elétrica e em postes de energia.

A Polícia Militar do Paraná relatou que o avião perdeu potência no momento em que aterrissou. “Nesse momento ele não conseguiu aterrissar no aeroporto e desviou aqui para a Avenida Bilon. Para evitar cair sobre as residências, ele optou por jogar a a aeronave na via", pontuou o Aspirante Coutinho, da PM-PR.