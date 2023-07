5 filmes e séries sobre a Revolução Francesa

Uma adaptação do famoso musical da Broadway, que foi inspirado na obra do escritor Victor Hugo, a produção acompanha a trajetória do personagem Jean Valjean (Hugh Jackman), um homem que rouba um pão para alimentar a sua irmã mais nova, mas acaba preso por isso. Solto tempos depois, o protagonista tenta superar o evento e retomar a sua vida, ao mesmo tempo em que foge da perseguição do inspetor Javert (Russell Crowe), um homem sem compaixão dedicado a combater o que a lei define como crime.

Filme ‘Maria Antonieta’ (Imagem: Reprodução digital | American Zoetrope, Columbia Pictures, Tohokushinsha Films, R.K Films e Pricel)

Protagonizado pela atriz Kirsten Dunst, o longa acompanha a história da princesa austríaca Maria Antonieta, enviada ainda adolescente para a França para se casar com o príncipe Luis XVI (Jason Schwartzman), como parte de um acordo entre países. Mas, ao chegar no palácio de Versalhes, a menina se vê envolvida em uma série de regras de etiquetas, fofocas e disputas de um mundo que ela nunca se sentiu confortável. No entanto, ela decide criar um mundo só seu e não se abalar com as dificuldades, mas o avanço da Revolução Francesa pode acabar com os seus planos.

5. Danton: O Processo da Revolução (1983)