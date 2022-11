Avião Beluga é atingido por raio durante decolagem

O Beluga, maior avião cargueiro do mundo, foi atingido por um raio enquanto decolava nessa terça-feira, 1º. A imagem foi registrada por uma pessoa que estava em solo. O caso aconteceu quando a aeronave decolava de Hawarden, no Reino Unido, com destino Hamburgo, na Alemanha.



Esse é um trajeto comum do Beluga, que liga duas linhas de produção da Airbus. Nas imagens, é possível ver o raio atingindo o nariz e a cauda do avião, enquanto ela sobe. As informações são do portal AEROIN.



Embora pareça assustadora, o fato de aviões serem atingidos por raios durante o voo é algo rotineiro, e não apresenta riscos.



Por replicar as características de uma “Gaiola de Faraday”, os aviões geralmente não sofrem danos diretos de raios, pois a fuselagem é uma espécie de blindagem eletrostática, assim como a carroceria dos carros.



De acordo com a Airbus, o avião seguiu seu trajeto normalmente e uma perícia deverá ser realizada para verificar se o raio não causou nenhum dano.



O avião Beluga esteve em Fortaleza quando fez sua primeira viagem ao Brasil. A primeira vez que a aeronave pousou em solo cearense foi no dia 24 de julho. Em seguida, ele foi até São Paulo.

Ele retornou à Fortaleza no dia 27 de julho, quando voltava para a Europa.

