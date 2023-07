Quatro aviões com asas congeladas atrasam voos em Curitiba

Apesar do ocorrido, os embarques foram liberados às 8h45min

Quatro voos partindo do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (PR), tiveram de ser adiados na manhã deste sábado, 15. Conforme a Azul Linhas Aéreas, que opera os voos, o atraso ocorreu porque parte das asas das aeronaves congelou.

Apesar do ocorrido, os embarques foram liberados às 8h45min.

Das quatro viagens agendadas, duas estavam destinadas a Campinas (SP), enquanto uma desembarcava no Aeroporto de Congonhas (SP) e outra em Belo Horizonte (MG).

O gelo formado nas extremidades dos aviões fizeram com que as aeronaves ficassem guardadas esperando as condições necessárias para decolagem.

Os passageiros relataram que a Azul foi a única companhia aérea a atrasar voos pelo motivo em questão.

Em nota, a Azul Linhas Aéreas afirmou que os clientes receberam a assistência necessária e lamentou o ocorrido.

“A companhia destaca que os clientes receberam toda a assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)", consta no documento. “A Azul lamenta eventuais transtornos causados aos clientes e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações", concluiu o comunicado.