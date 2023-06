Piloto alertou que porta de avião ficou aberta antes de cair no PI; voo saiu de Fortaleza

Pouco antes de colidir com um fio de alta tensão, o piloto Arcedino Concesso informou à torre de controle que o avião em que estava tinha ficado com a porta aberta. As informações constam em um áudio da central de tráfego aéreo e foram obtidas pelo portal G1.

Na conversa, Arcedino avisa à central sobre o problema com o avião e solicita retorno ao aeroporto. A torre de comando liberou o pouso e a comunicação foi encerrada.

Durante o procedimento de retorno, porém, a aeronave de pequeno porte encostou em um fio de alta tensão e caiu em um campo de futebol. O voo partiu de Fortaleza na manhã da segunda-feira, 12, com destino ao Tocantins, e havia feito uma parada para abastecimento na capital piauiense.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Piauí, o avião estava superlotado. A capacidade máxima do modelo é de três pessoas, mas havia cinco a bordo, incluindo o piloto.

Após o acidente, as vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital de Urgência de Teresina. Elas passaram por exames, mas não houve ferimentos graves.

No local da queda, funcionários da Prefeitura realizavam a reforma do campo de futebol. Nenhum deles foi atingido. O bairro Vila Operária, onde ocorreu o acidente, ficou parcialmente sem energia elétrica.

