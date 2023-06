Madrasta é presa na Bahia após bebê ingerir derivado de maconha

A madrasta de uma criança de um ano e três meses foi presa na última sexta-feira, 9, depois de o enteado ser internado por intoxicação com haxixe, droga derivada da maconha. A Polícia Militar executou o flagrante na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Marcos, em Salvador, onde o bebê foi atendido.

Funcionários da UPA desconfiaram do estado em que a criança chegou ao local e chamaram a polícia. A mulher de 21 anos foi presa ainda no local por tentativa de homicídio.

O pai do menino foi ouvido, mas não foi detido por não estar em casa no momento em que o bebê ingeriu a droga. As informações são do portal UOL.

De acordo com a Polícia Civil, a acusada também prestou depoimento e alega que a ingestão da droga aconteceu “acidentalmente”. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente.

O bebê foi transferido na tarde de ontem para o Hospital Santo Antônio, ainda em Salvador, e desde então, não foram divulgadas atualizações sobre seu estado de saúde.