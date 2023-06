Baleia-jubarte é fotografada dando saltos em praia carioca

Esta espécie vem sendo avistada nas praias do Rio de Janeiro por conta do seu período de migração

Uma baleia-jubarte foi vista saltando no mar próximo à praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira, 9 de junho. O animal está em processo de migração até setembro deste ano.

A cena foi capturada pelo fotógrafo Guilherme Braga, de 43 anos, que compartilhou suas fotografias e vídeos no Instagram. Guilherme havia saído para mergulhar na manhã de sexta quando viu a baleia e capturou as imagens do barco em que estava.

Nas suas redes sociais, o surfista e empreendedor escreveu: “Em comemoração à semana dos Oceanos… hoje ganhamos esse lindo presente pela manhã!!!”

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante a última semana, esses animais vêm sendo avistados nas praias do Rio de Janeiro, por conta do período de migração. A temporada das baleias teve início oficialmente no último dia 5 de junho e deve continuar até setembro.

Em 2022, cerca de 25 mil baleias passaram pelo litoral brasileiro, entre São Paulo e o Rio Grande do Norte, segundo censo aéreo do Projeto Baleia Jubarte. Segundo a ONG, a quantidade significa uma recuperação da população desta espécie, que estava em risco de extinção.

Até a década de 1960, esses animais eram ameaçados por uma intensa caça comercial que se estima ter levado à morte de cerca de 300.000 espécimes no Hemisfério Sul. Além disso, atualmente as baleias-jubarte também são ameaçadas pela poluição, pelas mudanças climáticas e pela presença de redes de pesca.