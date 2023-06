O vídeo mostra os meteoros no céu da cidade catarinense de Monte Castelo

Uma estação de monitoramento na cidade de Monte Castelo, em Santa Catarina, registrou mais de 200 meteoros na madrugada entre sábado, 10, e domingo, 11. Cinco câmeras flagraram as estrelas cadentes que, em seguida, desapareceram no céu.

Os primeiros registros foram feitos por volta de 18h30min de sábado e terminaram por volta das 6h30min da manhã de domingo.

"A princípio foram meteoros do tipo mais comum, ou seja, não foram classificados como bólidos ou fireballs (as populares "bolas de fogo") que são meteoros que causam um grande clarão no céu", afirmou o astrônomo amador Jocimar Justino em entrevista ao portal g1.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Justino, que é membro da Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon), destacou que, em noites favoráveis, é comum registrar muitos meteoros de menor magnitude.

No começo do ano, Santa Catarina registrou um corpo celeste que passou pelo céu a uma velocidade de mais de 100 mil km/h. De acordo com o Jocimar, ele teria passado por 10 cidades em 6 segundos.

Câmera registra mais de 200 meteoros em Santa Catarina: https://t.co/plRm9DKEFY pic.twitter.com/DYeQHYFPDb — O POVO (@opovo) June 13, 2023