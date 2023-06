Pantera Negra, Homem-Aranha e Super Mario de trenzinho da alegria se envolvem em briga no RJ

Por motivos ainda desconhecidos, os animadores fantasiados dos super-heróis Homem Aranha e Pantera Negra entraram em conflito no meio da rua; veja vídeo

Um vídeo de uma briga generalizada entre animadores dos famosos “trenzinhos da alegria” está viralizado na internet nesta semana. A confusão aconteceu no último domingo, 4, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, e envolveu ao menos dois grupos de animadores concorrentes.

Por motivos ainda desconhecidos, os animadores fantasiados dos super-heróis Homem-Aranha e Pantera Negra entraram em conflito, com agressões físicas, no meio da rua.

Em certo momento, um homem fantasiado de Super Mario tenta apartar a confusão, mas, após ser atingido pelo Homem Aranha, também começa a agredir o animador concorrente.

É nessa hora que outros animadores - fantasiados de Wandinha, Lady Bug, Super Choque, Capitão América, Alerquina, Chapeuzinho vermelho e um segundo Homem-Aranha - tentam amenizar os ânimos e seguram os exaltados. Confira o vídeo:

Segundo o portal G1, os envolvidos na confusão foram levados à delegacia para registrar a ocorrência da confusão. No local, foi constatado que o animador fantasiado de Homem-Aranha, que iniciou a confusão do vídeo, teve o nariz quebrado.

Ele precisou ser levado ao hospital e aguarda diagnóstico para saber se necessita de cirurgia ou não. Em nota ao G1, os proprietários dos trenzinhos concorrentes repudiaram a ação violenta e ressaltaram que não compactuam com a violência.

Rogério Modesto, proprietário da TereTrem afirma que desligou um dos envolvidos no caso e afastou outro funcionário que também se envolveu na confusão.

Trenzinho da Alegria ou Carreta Furacão?

Com animadores fantasiados de heróis, contos e personagens de desenho que fazem sucesso com a criançada, o Trenzinho passeia pelas ruas da cidade com música animada enquanto os funcionários fazem cambalhotas, acrobacias e graça para os tripulantes.

Um dos grupos mais famosos desse tipo de entretenimento é a "Carreta Furacão", criado em Ribeirão Preto, em São Paulo e nacionalmente conhecido pelas músicas, coreografias e memes que se tornaram grandes virais das redes sociais há cerca de 5 anos.

