ES: Tubarão-baleia é encontrado morto; peixe é o maior do mundo

Na capital do Espírito Santo, Vitória, um tubarão-baleia foi encontrado morto na baía da cidade após ter encalhado na margem. A morte do animal e suas circunstâncias foram entendidas como "raras" por especialistas do Instituto Orca, contatados pelo projeto Baleia Jubarte.

A descoberta da carcaça ocorreu na manhã de segunda, 27. Não foram encontrados materiais estranhos em seu estômago, como partes de lixo oceânico ou itens constritivos que possam ter machucado o animal ou o prendido. O tubarão-baleia era da espécie Rhincodon typus, considerada o maior peixe do mundo.

O animal será enterrado pela Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha em um local apropriado, segundo o projeto Baleia Jubarte. As informações são do portal g1 Espírito Santo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tubarão-baleia aparece morto em praia de Vitória; especialistas realizaram necrópsia

Os técnicos do Instituto Orca conseguiram confirmar os dados mais importantes sobre o animal para o entendimento sobre a morte. De acordo com eles, o tubarão-baleia era fêmea, com cerca de 11,6 metros de comprimento.

A necropsia do animal indicou normalidade em todos os aspectos, desde o físico aparente, como a camada de gordura que protege e aquece o animal, até o organismo do tubarão, cujos exames indicaram uma alimentação comum e suficientemente nutritiva.

A análise do estado do animal também é útil para que os pesquisadores e os trabalhadores que contribuem com a preservação do meio ambiente entendam os hábitos de um animal como esse, além de possíveis impactos sofridos por sua espécie.

Sobre o assunto Espécie rara de tubarão descoberto na Grécia pode ser brinquedo de plástico

Pernambuco vai destinar R$ 2 mi para prevenção de ataques de tubarão

Ataque de tubarão: Por que tem tantos animais na orla de Pernambuco?

Outro ataque de tubarão é registrado no Recife; é o segundo caso em dois dias

Vítima de tubarão em Pernambuco tem quadro estável de saúde

Tags