Terceira baleia morre encalhada em praia de Bali

Um cachalote de 17 metros de comprimento faleceu depois de encalhar em uma praia de Bali, na Indonésia, anunciou um funcionário do serviço de proteção da natureza neste domingo (9).

Trata-se do terceiro cetáceo encontrado morto em pouco mais de uma semana.

O cachalote foi localizado no sábado (8) à tarde na praia de Yeh Leh, no leste da ilha.

"Estamos tentando levar o cadáver até a margem para facilitar a necropsia e o enterraremos após o exame", explicou à AFP Permana Yudiarso, secretário local para o Mar e a Pesca.

Na quarta-feira (5), outro cachalote de 18 metros foi encontrado encalhado em uma praia da costa leste. O animal ainda estava vivo e equipes de emergência e voluntários o devolveram ao mar.

Mas faleceu horas mais tarde em outra praia, sem ter feridas aparentes, disse Yudiarso.

Em 1º de abril, uma baleia-de-bryde de 11 metros também foi encontrada morta em uma praia de Tabanan (sul). Os restos mortais já estavam em decomposição.

Como o cetáceo encontrado encalhado há alguns dias, o cachalote morto no sábado parece ter sido vítima da mesma doença, segundo Yudiarso.

"Seu corpo parecia muito magro", explicou.

Os resultados dos exames devem demorar pelo menos três semanas, mas os peritos encontraram sangue nos pulmões do cachalote de 17 metros e seu cólon estava cheio de fluidos, explicou o secretário.

Em 2018, um cachalote foi encontrado morto com mais de 100 copos de plástico e 25 sacos no estômago, uma imagem que virou o símbolo do problema que o arquipélago asiático enfrenta com resíduos plásticos no mar.

A Indonésia é considerada o segundo país que mais contribui com os detritos plásticos marítimos, atrás apenas da China.

