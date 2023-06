Governo do Rio de Janeiro apoia permanência de ministra do Turismo Daniela Carneiro (União-RJ)

O Conselho Estadual de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, um órgão da Secretaria Estadual de Turismo, manifestou neste domingo, 11, apoio à ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União-RJ), cuja permanência no cargo estaria sob risco.

O Broadcast Político apurou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está decidido a exonerar Carneiro e nomear o deputado Celso Sabino (União-PA) no Ministério do Turismo, já que a ministra não entrega votos para o governo no Congresso e está de saída do partido.

Sabino é ligado ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e é apoiado pela bancada da legenda para substituir Carneiro, também de acordo com o Broadcast Político.

O Conselho ressaltou, porém, que a ministra ocupa uma das principais pastas da atividade econômica do Brasil e tem uma relação produtiva e diálogo permanente com o setor turístico do Rio de Janeiro, vitrine do País para o mundo.

"A representação do Rio de Janeiro com uma mulher à frente de uma pasta de tamanha importância para o fortalecimento econômico do País e sua expressiva votação no estado repara uma injustiça histórica, devolvendo ao Rio de Janeiro, o patamar de referência brasileira no mercado turístico internacional", afirmou a entidade em nota.

"Ressaltamos que em momento algum o nosso estado teve um representante nesta pasta tão vital para o desenvolvimento socioeconômico brasileiro", completou.

O Conselho disse ainda, que o momento requer uma ministra forte, um orçamento à altura da importância da atividade, e reivindicou uma política de investimento em marketing e promoção do destino Brasil, recursos para as cidades investirem em infraestrutura, políticas públicas de capacitação de mão de obra, captação de eventos e congressos, além de uma solução rápida e eficaz para o equilíbrio entre os aeroportos do Galeão e Santos Dumont.