Pai viraliza com vídeo dirigindo emocionado enquanto sua filha nascia dentro do carro. Confira a gravação:

O vídeo de um pai emocionado com o nascimento da filha dentro do carro está viralizando nas redes sociais diante dos gritos de alegria do homem que estava dirigindo para a maternidade. O bebê nasceu dentro do carro da família em Juiz de Fora, Minas Gerais, na última terça-feira, 6.

O pai, identificado como Moisés, estava levando sua esposa, Amanda, para o hospital, mas ela deu à luz dentro do veículo em movimento. A situação comoveu a internet após publicação dos vídeos do caso.

O nascimento da pequena Elisa ocorreu de madrugada, a mãe estava em casa quando começou a sentir contrações. Eles então decidiram seguir para a maternidade, mas a pequena não quis esperar até a chegada ao hospital. Veja vídeo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja vídeo do pai que filmou o nascimento da própria filha dentro do carro em Minas Gerais

Pai filma parto da filha dentro do carro e grita emocionado: "Sai da frente, minha filha nasceu".



Saiba mais sobre o caso em: https://t.co/mp9DXsP4wW pic.twitter.com/q2DPg9CaIY June 8, 2023

Vídeo de pai gritando emocionado para motoristas que sua filha nasceu dentro do caro viraliza na web

Um vídeo da câmera de segurança do prédio gravou o momento em que ela entra dentro do carro segurando a barriga e sentindo dores. Em outro vídeo, gravado pelo pai, ele grita emocionado para todos os demais motoristas que trafegavam pela via que a filha havia nascido.

"Sai da frente, minha filha nasceu!". No automóvel estavam ele, a mulher e a doula profissional que ampara as gestantes, antes, durante e após o nascimento do bebê com foco no bem-estar de pessoas gestantes .

Elisa nasceu com 3 kg e 45 centímetros. Ela e a mãe foram atendida no Hospital Regional Dr. João Penido. Apesar do susto e da situação inusitada, mãe e filha passam bem e já estão em casa. O casal têm outros dois filhos.

*Com informações do G1

Confira outras notícias relacionadas: