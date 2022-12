No Pará, bebê nasce na hora do gol de Richarlison e recebe nome do jogador da seleção

O nascimento do filho de Antônio Cavalcante, de 31 anos, e de Antônia de Lima, de 30 anos, ficou marcado com o gol do “Pombo”, camisa 9 da seleção brasileira, contra a Coreia do Sul. O gol que aconteceu na última segunda-feira, 5, durante a Copa do Mundo, coincidiu com o nascimento do bebê, o que motivou os pais a nomearem o filho de Richarlison.



Em entrevista ao portal de notícias G1 Pará, o autônomo Antônio Cavalcante disse que na sala de cirurgia tinha uma televisão que estava passando o jogo, e brincou que não sabia se ficava emocionado com o jogo ou com o nascimento de seu filho.

O pai da criança relatou que na hora do gol, mesmo momento em que seu filho nascia, todos comemoraram, menos as cirurgiãs, “que estavam focadas em seu trabalho”, completou Antônio.

O parto teve início 30 minutos antes do começo da partida, quando Antônia deu a luz o atacante da seleção marcava o terceiro gol contra os coreanos. Uma das cirurgiãs que acompanhava o parto sugeriu então que a criança fosse chamada de Richarlison.

A intenção dos pais era de nomear o filho de Ravi, eles acabaram gostando da ideia da médica, e batizaram a criança de Richarlison Ravi. O bebê nasceu com 2,190 kg e 46 cm de comprimento.